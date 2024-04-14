شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا حكومتى المغرب والمجر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بمدينة مراكش، مباحثات مع نظيره المجرى فيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب.



وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن الجانبين، أكدا متانة العلاقات بين المغرب والمجر، وأشادا بما تشهده من تطور كبير في السنوات الأخيرة، بفضل حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تنويع الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي.



وأوضح البيان أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - أهمية تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة وأن المغرب يعتبر الشريك التجاري الأول للمجر بالقارة الإفريقية؛ إذ بلغت المبادلات التجارية الثنائية ما يقارب 4.1 مليار درهم (382 مليون يورو) سنة 2022، بزيادة فاقت 25 % مقارنة بسنة 2021.



ولفت البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى الاستعدادات المتعلقة بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-المجرية، في شهر أكتوبر من العام الجاري، وذلك تتويجا لهذه السنة، التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 65 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.



وأشار البيان إلى أن فيكتور أوربان، وجه دعوة لرئيس الحكومة المغربية من أجل القيام بزيارة عمل إلى المجر .

وأضاف أنه جرى - خلال اللقاء - طرح عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحث سبل تطوير الشراكة بين الدولتين على مختلف الأصعدة، وكذا الإشادة بتطابق رؤى البلدين في مجموعة من الملفات والقضايا الدولية.