شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الرسمي: الأردن تعيد فتح مجالها الجوي أمام حركة الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال التليفزيون الرسمي اليوم الأحد، نقلًا عن سلطات الطيران الأردنية، إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت، في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.كانت هيئة تنظيم الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت تمديد إغلاق الأجواء الأردنية حتى الساعة 8 صباحًا بالتوقيت العالمي، أي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن مدة إغلاق الأجواء الأردنية 6 ساعات قابلة للزيادة أو النقصان.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن تليفزيون المملكة الأردني، مساء السبت، أن الأردن رفعت حالة الطوارئ في جميع المحافظات.



وقال مصدران أمنيان بالمنطقة لـ"رويترز"، إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات تنتهك المجال الجوي الأردني.

وأضافا أن الجيش أيضًا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة.