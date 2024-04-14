شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مهند هادي منسقًا أمميًا للشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عيّنت الأمم المتحدة مهند هادي من الأردن منسقاً أممياً للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ونائباً للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان هادي قد عمل منذ عام 2020 منسقاً إقليمياً للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.
وكان هادي قد عمل منذ عام 2020 منسقاً إقليمياً للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.