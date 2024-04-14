شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مهند هادي منسقًا أمميًا للشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عيّنت الأمم المتحدة مهند هادي من الأردن منسقاً أممياً للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ونائباً للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

‏وكان هادي قد عمل منذ عام 2020 منسقاً إقليمياً للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.