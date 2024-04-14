الخليج اليوم .. مسيرات إيرانية تعبر الأجواء العراقية متجهة إلى إسرائيل (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشرت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي لقطات قالت إنها من محافظة ميسان العراقية الواقعة شرق البلاد على الحدود الإيرانية، تظهر عبور طائرات مسيرة انتحارية متجهة إلى إسرائيل.