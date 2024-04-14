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الخليج اليوم .. مسيرات إيرانية تعبر الأجواء العراقية متجهة إلى إسرائيل (فيديوهات)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نشرت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي لقطات قالت إنها من محافظة ميسان العراقية الواقعة شرق البلاد على الحدود الإيرانية، تظهر عبور طائرات مسيرة انتحارية متجهة إلى إسرائيل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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