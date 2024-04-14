شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى اللبنانى: إعادة فتح مطار رفيق الحريرى أمام جميع الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية، إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباح اليوم الأحد أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة من المطار وإليه.



وذكرت المديرية - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - "أنه التزاما بالقرار الذي صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية يوم أمس، والذي قضى بإغلاق المجال الجوي اللبناني أمام حركة الطيران، ابتداء من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل أمس حتى الساعة السابعة من صباح اليوم أعادت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عند الساعة السابعة من صباح اليوم أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة من المطار وإليه".

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، الذى قال، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوى على إسرائيل، حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضى الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التى دخلت الأجواء الإسرائيلية".

على الفور استجاب مجلس الأمن لدعوات إسرائيل لعقد جلسة تحقيق فى الهجمات الإيرانية، وأعلن المتحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولى، قرار عقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث الهجمات وتداعيتها.