منخفض المطير في عُمان.. سيل جارف خارج السيطرة ومشاهد لعمليات الإنقاذ

الدمام - شريف احمد - شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.وتداول مدونون مقطع فيديو خطير، لعدة مركبات تجرفها الفيضانات بشكل خارج عن السيطرة.فيديو آخر متداول لطلاب أجبرتهم الأحوال الجوية السيئة على عبور أحد الطرق بصعوبة بعد هطول أمطار غزيرة على قرية سفالة بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية.

وفي مشهد خطير، تداول مدونون جهود مواطنين عمانيين خلال إنقاذ أربعة أطفال من سيل جارف.

طوارئ منخفض المطير في عمان

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وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال من صباح الغد الإثنين وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية لعمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية..ولفتت التوقعات إلى ان مع كميات الأمطار تتراوح من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأوديةوفعّلت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية، ورفع درجة الجاهزية للحدّ من تداعياتها والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة