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الخليج اليوم .. طيران الإمارات تلغي رحلات إلى بعض الوجهات في المنطقة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قامت طيران الإمارات بإلغاء بعض رحلاتها إلى وجهات في المنطقة نتيجة إغلاق المجال الجوي في بعض دول المنطقة. وقال متحدث باسم طيران الامارات: "بعد إغلاق المجال الجوي مؤخراً في بعض الدول، ألغت طيران الإمارات بعض الرحلات وأعادت توجيه رحلات أخرى".  

 

وأضاف المتحدث: " تراقب طيران الإمارات الوضع عن كثب وتبذل كل الجهود لضمان الحد الأدنى من الإزعاج للعملاء، وتعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين. 

 

وتنصح طيران الإمارات عملاءها المغادرين أو الواصلين إلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقع طيران الإمارات للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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