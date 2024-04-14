شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة فى مؤتمر (COP29) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس أذربيجان إلهام علييف، تضمنت دعوته للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي سيعقد بالعاصمة باكو في نوفمبر القادم.



ونقل العاهل الأردني - خلال لقائه بوزير الدفاع الأذري ذاكر حسنوف، الذي نقل الرسالة - تحياته إلى الرئيس علييف، متمنيا لأذربيجان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، فضلا عن التطورات في المنطقة، وأبرزها الأوضاع الخطيرة في غزة.



وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.