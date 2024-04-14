شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصا فى سلطنة عمان نتيجة سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه "لا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي."

وشهد عدد من محافظات سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة نتيجة للحالة الجوية التي بدأت تأثيراتها على أغلب المحافظات وتستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل.

ففي محافظة الظاهرة شهدت ولاية عبري هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط لحبات البرد في بلدة الهجر وبات ووادي العين وفي مركز ولاية عبري والدريز والعينين والعراقي ومقنيات هجيرمات وبلاد الشهوم أدت إلى سيلان الشعاب.

كما هطلت بولاية ضنك أمطار متفاوتة الغزارة على عددٍ من قرى وبلدات الولاية، أدت إلى جريان الشعاب ونزول وادي العقيبة وصلح ببلدة قميراء ووادي سرور وقد صاحب الأمطار نزول حبات البرد.