شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية إماراتية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني، تلقى اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتناول الاتصال جهود التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وإيصالها للأهل في القطاع بكل الطرق الممكنة.



وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود العربية، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم.