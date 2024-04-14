شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو لضبط النفس لمنع أعمال التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الشئون الخارجية التونسية اليوم /الأحد/ إلى ضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد في منطقة الشرق الأوسط .. مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لضرورة تحمل مسؤولياته في الحفاظ على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

وذكرت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أنها تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ؛ على خلفية الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل أمس /السبت/.

وكانت إيران قد أطلقت أمس عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل وهي المرة الأولى التي تشن فيها طهران هجوما مباشرا على إسرائيل انتقاما منها بسبب قصفها القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري؛ وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة ضباط إيرانيين من بينهم قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني.

وعلى الصعيد الفلسطيني .. شددت وزارة الشئون الخارجية التونسية على ضرورة التعجيل بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار على قطاع غزة ، والرفع الكامل للحصار على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية اللازمة من دون قيد أو شرط ، والحيلولة دون كل محاولة لتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وحذرت الوزارة من أن إطلاق يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والصمت عن تماديه في انتهاك القانون الدولي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.