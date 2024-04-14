شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستأنف رحلاتها التجارية إلى لبنان والأردن بعد فتح المجال الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم /الأحد/ استئناف رحلاتها التجارية المتجهة إلى بيروت وعمان بعد فتح المجال الجوي في لبنان والأردن.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مساء أمس /السبت/ تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيدا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقا لخط سيرها الجديد وذلك نظرا للحالة الأمنية التي تمر بها المنطقة وحرصا من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة مسافريها.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن إيران بدأت هجوما بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية بدمشق كما أعلن كل من العراق والأردن عن إغلاق أجوائهما ووقف حركة الملاحة الجوية نظرا لتلك الظروف.