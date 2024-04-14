شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إعادة فتح مطار بيروت أمام حركة الملاحة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد لبنان، اليوم الأحد، فتح مطار (رفيق الحريري الدولي) في بيروت أمام حركة الملاحة بعد إغلاقه مجاله الجوي مؤقتا إثر الأوضاع العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت.

وأعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل وفق وكالة الأنباء الروسية.

فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم، استئناف رحلاتها التجارية إلى بيروت وعمان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وكالة كونا (وكالة الأنباء الكويتية) للأنباء قد أعلنت من قبل استمرار الخطوط الجوية الكويتية جدول رحلاتها فيما عدا الدول التي أغلقت مجالها الجوي.