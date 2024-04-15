شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى ورئيس وزراء العراق يبحثان تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، تداعيات التصعيد العسكرى الأخير فى المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى جرى بين الجانبين، تم خلاله التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.