اخبار الخليج

ولى العهد السعودى ورئيس وزراء العراق يبحثان تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى ورئيس وزراء العراق يبحثان تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، تداعيات التصعيد العسكرى الأخير فى المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى جرى بين الجانبين، تم خلاله التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا