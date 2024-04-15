شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: استشهاد الطفلة ملاك حفيدة إسماعيل هنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد الطفلة ملاك هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وكانت قد أعلنت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني بغزة، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية تحمل أفرادا من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، إلى 3 من أبنائه و4 من أحفاده.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: حازم إسماعيل هنية وابنتاه منى وآمال، وأمير إسماعيل هنية، وابناه خالد ورزان، ومحمد إسماعيل هنية.