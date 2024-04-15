شكرا لقرائتكم خبر عن حزب تونسى يرشح عبير موسى للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحزب الدستورى الحر فى تونس، ترشيح رئيسته عبير موسى للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها فى خريف هذا العام، رغم وجودها منذ أشهر فى السجن.

وطالب الحزب، فى بيان، بإطلاق سراحها، مجددا تمسكه بحقه فى النشاط السياسى طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية والتزامه بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في الانتخابات.