شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم الاثنين أمر أميري في الكويت، بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

ونص الأمر الأميري على:

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى:

يعين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا الإصدار مرسوم تعيينهم .

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.