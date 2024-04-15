اخبار الخليج

الكويت.. الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم الاثنين أمر أميري في الكويت، بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
ونص الأمر الأميري على:
أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى:
يعين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا الإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا