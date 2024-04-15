شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض المطير.. عُمان تعلن استمرار تعليق العمل بالمدراس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التربية والتعليم العُمانية، استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد وفق في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظتي ظفار والوسطى وذلك ليوم غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024م، على أن تستأنف الدراسة يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024م. منخفض المطير وتشهد سلطنة عمان من أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، وتداول مدونون على المنصات الاجتماعية، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال من صباح اليوم الإثنين وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية لعمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

