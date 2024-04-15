شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن فقدان مسيرة من طراز سكاى رايدر قرب نابلس بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه فقد مسيرة من طراز "سكاي رايدر" سقطت قرب نابلس بالضفة الغربية اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

من ناحية أخرى، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن طابورا من المركبات المتوجه إلى الأغوار امتد على طول مئات الأمتار، بفعل تشديدات الاحتلال العسكرية على الحاجز.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدا وتفتيشا لمركبات المواطنين، مما يعيق تنقلاتهم والتحاقهم بوظائفهم وأعمالهم اليومية.