شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مدرسة خليجية تفوز بجوائز مكتب التربية العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى مكتب التربية العربي لدول الخليج بالمدارس الخليجية الفائزة بجائزة المكتب للتميز المدرسي في دورتها الثانية.

وخلال الحفل الذي نُظم بمدينة الكويت كرمت 18 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية بمدارس الدول الأعضاء. جوائز المدارس الخليجية وتكتسب هذه الجائزة أهميتها من أهمية التميز المدرسي في المسيرة التعليمية والتربوية، حيث يتمثل دورها في إذكاء روح المنافسة الشريفة بين المدارس في هذا المضمار.

واستُحدثت جائزةَ التميّز المدرسيِّ في العام 2021 لمدارسِ القطاعين العام والخاصِّ في الدولِ الأعضاء بالمكتب. تحقيقِ الريادة والتميّز التعليمي وتعد جائزةٌ مخصصةٌ للمدارسِ التي تُظهرُ أداءً تعليميًّا وفنيًّا وإداريًّا متميزًا له انعكاساتٌ إيجابيةٌ على جودةِ أدائها في مختلفِ المجالاتِ.

ويأتي ذلك من خلالِ معاييرَ صيغت بطريقةٍ علميةٍ تناسب العملَ التعليميَّ، ووفق أفضلِ الممارساتِ الدوليةِ.

وذلك سعيًا لرسم خارطةِ طريقٍ للوحداتِ المتنافسةِ لتحقيقِ الريادةِ والتميّزِ التعليمي.