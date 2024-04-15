شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية تدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في دارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب وتروع المدنيين في السودان يمكن أن تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنها تدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور. الهجوم على الفاشر ولفت إلى أن ميليشيات تابعة لقوات الدعم السريع هاجمت مطلع الأسبوع وأحرقت قرى غربي الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

وبين أن التقارير الأخيرة تشير إلى تصاعد الأعمال القتالية في الفاشر، عاصمة الولاية.

وأكد أن أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء دارفور، ومن شأنه أيضا الإضرار بعمليات الإغاثة في منطقة على شفا المجاعة بالفعل، لأن المدينة دائما مركزا إنسانيا مهما للأمم المتحدة. صراع السودان وكانت الأمم المتحدة نبهت الشهر الماضي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع، والانهيار الكامل لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان.

وذكرت الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، في حاجة لمساعدات وإن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم.

وكان مانحون اجتمعوا في باريس اليوم الاثنين للتعهد بتقديم مساعدات إنسانية.

