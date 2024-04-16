شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يخصص 896 مليون يورو من إجمالى التمويل الإنسانى للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبى عزمه تخصيص 896 مليون يورو من إجمالى مخصصات التمويل الإنسانى والتنموى للسودان.

وذكرت المفوضية الأوروبية، فى بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها شاركت، مع فرنسا وألمانيا، في استضافة المؤتمر الإنسانى الدولى للسودان والدول المجاورة في باريس بمناسبة مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، وكان الهدف من المؤتمر هو تعزيز الدعم للأشخاص المتضررين مما أصبح من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمة نزوح في العالم.

وبشكل ملموس، أعلنت المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر، عن تخصيص مبلغ 355 مليون يورو لتمويل المساعدات الإنسانية والتنموية للسودان وجيرانه. وإلى جانب تعهد دول الاتحاد الأوروبي بمبلغ 541 مليون يورو، يصل إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للسودان الذي تعهد به في المؤتمر إلى 896 مليون يورو.

وأوضح البيان أنه سيتم توجيه تمويل المفوضية الأوروبية عبر المنظمات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً والمحتاجة التي تعاني من عواقب الصراع في السودان نفسه، وأيضاً إلى أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، كما ستوفر مساعدات الاتحاد الأوروبي للمجتمعات الرعاية الصحية والغذائية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والتعليم للأسر الأكثر ضعفا والنازحين داخليا وأسر اللاجئين والمجتمعات المضيفة.