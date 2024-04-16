شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة عبر جسر الملك حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أنه تم تسيير قافلة مساعدات غذائية جديدة لأهل فلسطين بقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تسيير هذه القافلة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي wfp والنداء الإنسانى بريطانيا والهلال الأحمر القطري وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.

وأضافت أن القافلة المكونة من 75 شاحنة تحمل الطرود الغذائية عبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم لإيصالها وتسليمها لأهلنا في غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة فى القطاع.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أهمية معالجة النقص بالمواد الغذائية بقطاع غزة، مبينًا أن الهيئة تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع، وزيادة حجم المساعدات المرسلة بأسرع وقت ممكن.

وقال إنه منذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر، جرى إرسال حوالي 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، ووصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري إلى 962 شاحنة.