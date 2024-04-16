شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تعلن استمرار قرار تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطنة عُمان استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية بجميع المحافظات باستثناء محافظتي: ظفار والوسطى، ليوم غدٍ الأربعاء، نظرًا لاستمرار تأثر أجواء سلطنة عُمان بمنخفض جوي.وكانت السفارة السعودية في مسقط قد طالبت المواطنين السعوديين في سلطنة عمان بتوخي الحذر والحيطة بسبب سوء الحالة الجوية هناك.وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة أكس قائلة: تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء 16/4/2024م.وأضافت: لذا تهيب سفارة المملكة العربية السعودية بكل مواطنيها الموجودين في سلطنة عُمان بضرورة توخي الحيطة والحذر.

شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.



وكانت تحاليل المركز الوطني العُماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تُشير إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة من المتوقع أن تشتد غزارتها خلال الساعات القادمة.