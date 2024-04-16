شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُعزي عُمان وشعبها في ضحايا السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن أحر التعازي والمواساة لسلطنة عُمان والشعب العماني لوفاة العشرات من المواطنين وعدد من المصابين بسبب الفيضانات التي اجتاحت ولاية المضيبي، مؤكداً تضامن المنظمة مع سلطنة عمان حكومةُ وشعبًا في تلك الكارثة.وفي السياق نفسه، عبر الأمين العام عن تعاطفه الكامل مع أسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.