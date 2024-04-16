اخبار الخليج

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُعزي عُمان وشعبها في ضحايا السيول

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُعزي عُمان وشعبها في ضحايا السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن أحر التعازي والمواساة لسلطنة عُمان والشعب العماني لوفاة العشرات من المواطنين وعدد من المصابين بسبب الفيضانات التي اجتاحت ولاية المضيبي، مؤكداً تضامن المنظمة مع سلطنة عمان حكومةُ وشعبًا في تلك الكارثة.
وفي السياق نفسه، عبر الأمين العام عن تعاطفه الكامل مع أسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا