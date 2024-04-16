شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى معالجة الوضع في فلسطين المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، جميع الدول ذات النفوذ لوقف الأزمة الإنسانية والحقوقية المروعة في قطاع غزة، وكذلك وقف تصاعد العنف والهجمات في الضفة الغربية المحتلة.وشدد على أن الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل فرض القيود غير القانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية.وطالب فولكر تورك، إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بالكامل دون قيود، وعدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات.