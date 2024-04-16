شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لتشكيل لجنة دولية للوقوف على الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخلها.

وطالب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحركٍ جاد للضغط على كيان الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، واحترام وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مُحَمّلًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأوضح البرلمان العربي أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 9000 معتقل، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مُجَدِدًا تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين.