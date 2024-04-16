شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي: تحويل مسار الرحلات الوافدة لحين تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مطار دبي، في بيان، بأنه سيحول مؤقتا مسار الرحلات الوافدة مساء الثلاثاء لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح مطار دبي الدولي، أنه سيستمر في تسيير الرحلات المغادرة. مطارات دبي كانت مطارات دبي، أفادت في بيان، بتوقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وكانت مطارات دبي، أعلنت أن العواصف الرعدية الشديدة المتوقعة على الإمارة يومي 16 و17 أبريل الجاري، قد تؤثر حركة الطيران في مطار دبي الدولي.

وحثت في بيان، الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي التحقق من حالة رحلتهم والتخطيط وفقاً لذلك.

ودعت الركاب بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لتسهيل الحركة، نظراً للازدحام المتوقع وتراكم المياه على الطرقات المؤدية للمطار.