شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف طفل يتيم.. استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة، إضافة إلى تعرض الناجيات من القصف والعمليات البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية إلى التشرد، ومواجهة خطر المجاعة.

وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 19 ألف طفل يتيم جراء استشهاد 6 آلاف أم في غزة. الأمم المتحدة كما لا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.

ودعت هيئة الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية.