شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينعى ثلاثة من عناصره إثر غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب الله اللبناني ثلاثة من عناصره إثر غارات جوية إسرائيلية اليوم على عدد من البلدات جنوبي لبنان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف القيادي في حزب الله إسماعيل يوسف باز قائد منطقة الشاطئ بغارة على منطقة عين بعال اللبنانية بطائرة مسيرة، وفق بيان لجيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وزعم جيش الاحتلال قائلا: "شغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله في عدة مناصب، رتبته الحالية تعادل رتبة عميد".

وأضاف: "كجزء من منصبه، شارك في الترويج والتخطيط لإطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه دولة إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان".