شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. إلغاء 17 رحلة طيران وتحويل 3 بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مطارات دبي في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه "بسبب الظروف الجوية، نواجه حاليًا بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، وعليه جرى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى. ‏

ونصحت المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي، واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة إلى تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحًا.

تعليق العمليات مؤقتًا

وذكرت مطارات دبي عبر حسابها على منصة "إكس"، تعليق العمليات مؤقتًا في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين.



ولفتت إلى وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.

وحثت مطارات دبي المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.