الخليج اليوم .. ظاهرة خارقة وشديدة.. السحابة الخضراء تظهر بسماء الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما تعيش دولة الإمارات منخفضاً جوياً يدعى "منخفض الهدير" الذي يترافق مع هطول أمطار قوية، ظهرت السحابة الخضراء في سماء مدينة دبي في منطقة جبل علي بالتحديد، اليوم الثلاثاء، ما تسبب بعاصفة رعدية وصواعق شديدة.

والسحابة الخضراء اللون هي نوع من أنواع السحب الخارقة وإحدى الظواهر الجوية الشديدة التي تحدث في ظروف خاصة جداً وتحول النهار إلى ليل.

كما تتمثل هذه السحابة في وجود رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء بارد ودافئ رطب.

وبحسب الخبراء فإن لونها الأخضر يدل على وفرة المياه التي تحملها المصحوبة بـ"البرد" وانعكاس أشعة الشمس عليها ما يجعلها ذات لون عشبي.

كما أن السحابة الخضراء الخارقة يصاحبها في بعض الأحيان وابل كثيف من البرد قد يصل قطر بعضها إلى 7 سم.

توخي الحذر

من جانبه، قال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر الثلاثاء، سحبا ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، حسب وكالة "وام" الرسمية.

وأضاف أن تكوّنات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد.

وأوضح المركز أنه "اعتبارا من صباح الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.