الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان التصعيد بالمنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةالشيخ محمد بن زايد، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، أهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

وخلال الأيام الماضية شهدت المنطقة توتراً غير مسبوق بعد أن تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي أتى بدوره رداً على الغارة الإسرائيلية في الأول من أبريل على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأسفر عن مقتل اثنين من كبار جنرالات فيلق القدس في الحرس الثوري.

هجوم إيراني

وشنت إيران، مساء السبت، أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في "الحرس الثوري" في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.