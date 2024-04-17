شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 33899 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 194 على التوالي إلى 33899 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76664 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 56 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 89 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

