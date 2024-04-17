الخليج اليوم .. طيران الإمارات تمدد تعليق عمليات تسجيل الوصول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 18 أبريل، جرّاء التحديات التشغيلية المتواصلة والناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.

ودعت طيران الإمارات عملاءها المسافرين من دبي التوجه فقط إلى المطار إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، وذلك بعد الساعة 09:00 صباح يوم الخميس 18 أبريل فقط.

يمكن للعملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت. ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع التالي:emirates.com.

وتُعرب طيران الإمارات عن اعتذارها الشديد للعملاء المتأثرين الذين تعرضوا للتأخير وتعطيل خطط سفرهم، وتقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين.

وبينما تمكّن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهتهم، فإننا ندرك أن الكثير منهم ما زالوا بانتظار رحلاتهم، حيث تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار.