اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية: إيقاف شخص "سخر من القرآن" وآخر "تحرش بامرأة" وثالث "أتلف عملة نقدية"

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ألقت السلطات القبض على عدة أشخاص في وقائع منفصلة باتهامات تشمل السخرية من آيات القرآن والتحرش وإتلاف العملة الوطنية.

أفاد جهاز الأمن العام، في تعليق عبر منصة "إكس"، الأربعاء، أن شرطة الرياض أوقفت مواطنا سعوديا بتهمة إنتاج ونشر "محتوى مرئي يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم".

 

وفي واقعة أخرى، ألقت شرطة محافظة الدوادمي في منطقة الرياض القبض على مواطن سعودي "تعمّد إتلاف العملة في محتوى مرئي".

 

في تعليق ثالث، قال الأمن العام السعودي إن شرطة منطقة عسير ضبطت مقيما يحمل الجنسية اليمنية، بتهمة بامرأة.

 

المصدر: العربية

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا