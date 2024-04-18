شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يزعم قتله مسؤولا أمنيا فى حركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل هذا الأسبوع مسؤولاً عسكرياً كبيراً في جهاز الأمن الداخلي الذي تديره حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال الجيش في بيان، إن يوسف شبات الذي وصفه بأنه مسؤول التحقيقات في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، قتلته غارة على بلدة بيت حانون في شمال القطاع.

ولم يصدر عن حركة حماس أي بيان حتى الآن يؤكد فيه مقتل شبات.