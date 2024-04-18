شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": استشهاد مئات الفلسطينيين خلال العدوان على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيبوا خلال العدوان البري الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأشارت أن الطواقم الطبية تحاول انتشال العشرات من الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل والعمارات السكنية في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات، مؤكدة أن هناك أكثر من 500 شهيد وجريح ومفقود في النصيرات لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم، وذلك نظراً لعمليات التدمير الهائلة التي نفذتها دبابات وجرافات الاحتلال في المخيم.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن عمليات التدمير طالت مدينتي الزهراء والأسرى في شمال النصيرات، وأن ما تم تدميره خلال الاجتياح البري للنصيرات يتجاوز ثلاثة آلاف وحدة سكنية.