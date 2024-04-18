شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بمطارات دبي: عودة الحركة لطبيعتها خلال أقل من 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، إن عودة مطار دبي الدولي لحركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.
ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم الثلاثاء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم الثلاثاء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقف #مطار_دبي بشكل مؤقت لعمليات الطيران يؤدي لإلغاء أكثر من 40 رحلة إلى #باكستان— صحيفة اليوم (@alyaum) April 17, 2024
للتفاصيل | https://t.co/vlLTY7Zvwr#دبي_الآن | #يحدث_الآن | #الحالة_الجوية | #اليوم pic.twitter.com/3DKkBAntfG