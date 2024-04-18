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مسؤول بمطارات دبي: عودة الحركة لطبيعتها خلال أقل من 24 ساعة

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رويترز - دبي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، إن عودة مطار دبي الدولي لحركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.
ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم الثلاثاء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تحديد حجم الخسائر

وقال الجوكر في مقابلة تلفزيونية، إنه بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سيجري تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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