شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 195 على التوالي إلى 33970 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76770 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 71 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 106 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

