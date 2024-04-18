شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. إصابة ما يزيد على 13 ألف نازح بالتهاب الكبد الوبائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، عن إصابة 13902 نازح فلسطيني في قطاع غزة بالتهاب الكبد الوبائي (أ)، ووفاة العديد منهم.

ولفت إلى أن الاكتظاظ الشديد في أماكن النزوح وتدني مستوى النظافة فيها بشكل خطير في تلك المراكز، أدى إلى هذا. الأمراض في غزة وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 350 ألفًا في غزة من المصابين بالأمراض المزمنة.

وبينت أن هذا يأتي في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، لافتة أن عشرة آلاف منهم من مرضى السرطان لم يتلقوا جرعاتهم العلاجية منذ عدة أشهر. 1.7 مليون لاجئ في غزة ولجأ نحو 1.7 مليون فلسطيني للاحتماء في تلك المناطق من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأسفر عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية، تجاوز نحو 65 % من المنازل والمنشآت الفلسطينية.

