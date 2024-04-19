الخليج اليوم .. اليمن.. قيادي حوثي يواصل احتجاز طفل ويشترط مبادلته بأسرى



الرياض - كتب موسى القحطاني - يواصل قيادي في ميليشيا الحوثي، بمحافظة إب، وسط اليمن، منذ ثمانية أشهر، احتجاز نجل صحافي معارض للحوثيين، مشترطاً إطلاق أسرى حوثيين لدى القوات الحكومية مقابل إطلاق سراحه.

وقال الصحافي المحرر من معتقلات ميليشيا الحوثي "محمد عبدالله القادري"، إن القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، يرفض الإفراج عن طفله "عبدالله" الذي يبلغ من العمر 7 سنوات.

وأضاف في تدوينة على منصة إكس، اليوم الخميس، إن القيادي الشبيبي طالب مؤخراً بإطلاق أسرى حوثيين لدى القوات الحكومية، كشرط لإطلاق سراح ابنه.

وكان الصحافي "القادري" قد كشف مطلع سبتمبر الماضي، عن قيام القيادي (الشبيبي) باختطاف زوجته وابنه واحتجازهما في منزله للضغط عليه بالعودة من عدن إلى إب (مسقط رأسه) وتسليم نفسه للحوثيين.



وأضاف، أن الشبيبي هو شيخ بني شبيب في حبيش بمحافظة إب، وجرى تعيينه عضوا مجلس الشورى التابع للميليشيا وهو ابن عم زوجته.

وغادرالصحافي القادري إلى عدن بعد الإفراج عنه من سجون الميليشيا بمحافظة إب التي تعرض فيها لصنوف من التعذيب على خلفية آرائه المعارضة للحوثيين.