شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن تعرضها لهجوم إسرائيلى على مواقع دفاعية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري سوري، أن إسرائيل شنت هجوماً صاروخياً استهدف مواقع للدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية السورية، مشيراً إلى وقوع خسائر مادية.

وقال المصدر، عبر صفحة وزارة الدفاع السورية على "فيس بوك": "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم (الجمعة)، إن العدو الإسرائيلي شن عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".