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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب غرب تركيا

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واس - أنقرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب غرب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، سواحل منطقة سفري حصار بولاية "إزمير" غرب تركيا.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كلم، وعلى بعد 27.65 كلم من منطقة سفري حصار.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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