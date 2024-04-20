شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تعرض قاعدة أمنية للقصف بالصواريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول أمني عراقي فجر اليوم السبت بأن قاعدة عسكرية تضم ألوية للحشد الشعبي والقوات الأمنية تعرضت لقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة شمالي محافظة بابل، مما أدى إلى إصابة 6 من قوات الحشد الشعبي بجروح.

وقال مهند العنزي رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بابل في تصريح بثه التليفزيون إن قاعدة "كالسو" في محافظة بابل تعرضت للقصف بنحو 4 إلى 5 صواريخ أو طائرات مسيرة وأدى القصف إلي إصابة 6 من قوات الحشد بإصابات طفيفة واشتعال النيران نتيجة احتراق الاشجار والحشائش.

وذكر أن القاعدة هي مشتركة وخالية من أي تواجد كبير سواء للقوات الأمنية أو الحشد الشعبي كما أنها خالية من أية مخازن للسلاح.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وقوات الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتم إطفاء الحرائق.

