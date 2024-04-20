شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي تعقد اجتماعًا لاختيار الأعمال الفائزة والان نبدء بالتفاصيل

تقييم الترشيحات

الدمام - شريف احمد - تعقد لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء باللجنة.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، في بيان اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة العادية (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بدولة ليبيا يوم 24 ديسمبر الماضي والمتعلقة ببند" تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب".وأشار إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب تلقت حتى الآن ما يقارب من 100 عمل في مختلف فئات الجائزة ما بين أعمال تلفزيونية وإذاعية وصحفية وإعلام رقمي.وأوضح أن الجائزة تهدف إلى إبراز النماذج الإعلامية المتميزة في الوطن العربي ودعم وتقدير جهودهم المقدرة في المجال الإعلامي، وتسليط الضوء على إسهاماتهم البناءة في إبراز القضايا التي تهم الأمة العربية.ونوه بأنه من المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بدراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وتقييم مدى توافقها مع شروط ومعايير الجائزة واختيار الأفضل من بينها، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب.وتضم لجنة التحكيم في عضويتها ممثلين عن المملكة، ومصر, والبحرين، وجيبوتي، وسوريا، والسودان, والعراق، والصومال، والمغرب.