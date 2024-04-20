الخليج اليوم .. السودان.. الجيش والدعم السريع يلتزمان بالعودة لمنبر جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، أمس، أن طرفي الحرب الجيش وقوات الدعم السريع التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة».

وأشارت «تقدم» في بيان مقتضب أيضاً، إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب. ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان «تقدم»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت جدة قد استضافت مفاوضات بين الطرفين في مايو من العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب بينهما.

وتدور معارك طاحنة في إقليم دارفور في الأيام القليلة الماضية بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي تدعم الجيش، ما زاد من المعاناة الإنسانية في الإقليم.

وقال مصدر في قوات الدعم السريع، إن القوات في شمال كردفان كبدت الجيش خسائر فادحة وسيطرت على معسكر جبل الداير بمنطقة سدرة العسكرية التابعة للفرقة العاشرة مشاة بمدينة أبو جبيهة. وأبلغ المصدر، بأن قوات الدعم السريع استولت على ست عربات قتالية بينها واحدة تحمل مدفعاً رباعياً من الجيش.

في الأثناء، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، وتحدثت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط، حنان حسن بلخي، في تصريح صحافي، عن فجوة دوائية في البلاد في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان.

وأشارت إلى أن المستشفيات مكتظة بالمرضى والمصابين مع استمرار تدفق الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية، وكثير منهم نازحون داخلياً، بينما يتعذر الوصول إلى العديد من المستشفيات.