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34049 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 197 على التوالي إلى 34049 شهيداً، والجرحى نحو 76901 جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 37 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 68 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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