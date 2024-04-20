شكرا لقرائتكم خبر عن 34049 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 197 على التوالي إلى 34049 شهيداً، والجرحى نحو 76901 جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 37 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 68 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

