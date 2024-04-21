شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبًا لأمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

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أداء اليمين

الدمام - شريف احمد - صدر في الكويت اليوم أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف، نائباً لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت طوال فترات غيابه عن البلاد.وأشار البيان وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إلى أنه يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولياً للعهد.استقبل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير، وذلك بقصر بيان صباح.وحضر مراسم أداء القسم، كبار المسؤولين بالديوان الأميري