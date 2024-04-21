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استشهاد 36 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 36 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الـ 24 الماضية في سلسة عمليات قصف إسرائيلي استهدفت عدة منازل في أحياء مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف باستشهاد 15 فلسطينيًا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمدينة رفح، كما استشهد 21 فلسطينياً بينهم ستة أطفال في غارات استهدفت عدة منازل في مخيم الشابورة برفح.

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وتتعرض مدينة رفح التي تهدد قوات الاحتلال باجتياحها لقصف عنيف طال عمق المدينة، بعد أن دمرت مدفعية الاحتلال المئات من المنازل والمنشآت الواقعة في بلدات الشوكة والنصر شرقي المدينة التي يوجد فيها مليون ونصف المليون نازح فلسطيني وصلوا للمدينة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ويعيشون في ظروف إنسانية قاسية، بسبب النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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